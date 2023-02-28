KYK yurdunda depremzedeler için 7/24 sağlık hizmeti

Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde misafir edilen depremzede vatandaşlar için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 7/24 sağlık hizmetinin yanı sıra konaklama, beslenme ve sosyal imkanlar sunuluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların bir kısmı, Sivas'taki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi. Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde oluşturulan sağlık merkezinde vatandaşların tıbbi ve medikal ihtiyaçları 24 saat gerçekleştiriliyor.

Verilen sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür eden depremzedeler, “Bize her türlü imkanı sağladılar. Hem Sivas halkı hem de burada çalışanlar bizlere ilgiyle yaklaşıyor. Buranın barınma ve beslenme imkanlarının yanı sıra sağlık ve sosyal imkanlarından da faydalanıyoruz. Daha bundan başka ne yapabilirler” dedi.

“Herkes bizim için seferber oluyor”

Başka bir depremzede ise Sivas halkının kendilerini bağrına bastığını vurgulayarak, “Allah razı olsun. Herkes bizim için seferber oluyor. Yemekler çok güzel. Barınma yerleri çok sıcak. Yollarda hala yardım tırlarını görüyoruz. Yaşım 49 olmasına rağmen ben böyle bir şey görmedim. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.