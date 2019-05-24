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Levent Şahin: “Şampiyon olarak gelip şampiyon olarak dönüyoruz”

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Sivasspor’a 4-3 mağlup olan Galatasaray’da yardımcı antrenör Levent Şahin, kendileri için önemli olanın şampiyon olarak gelip şampiyon olarak dönmek olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Sivasspor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, kendileri için önemli olanın şampiyon olarak gelip şampiyon olarak dönmek olduğunu söyledi.


Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, “Bizim için önemli olan bugün buraya şampiyon olarak gelip şampiyon olarak dönmekti. Takımda bugün bir revizyona gidildi. Sonuç ne olursa olsun bugün formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem Türkiye kupasında bu güne kadar mücadele eden arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki, onlar da ne oyundan ne de skordan memnun değillerdir. Gönül kazanıp dönmek isterdi. Maalesef olmadı. Şimdiki düşüncemiz yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamaktır. Çünkü çok zorlu süreçlerden geçtik. Bu maçı tekrar oturup kendi aramızda analiz edeceğiz ama şu anda tek odaklandığımız şey şampiyonluk kutlamaları” dedi.

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