Leylek ailesi için fabrikada üretim yeniden durdu

Sivas'ta uluslararası ticaret yapan bir sanayi kuruluşunun ünitelerinden birinin bacasında yuva yapan leylekler için, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üretim durdu

Sivas'ta Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ESTAŞ isimli ağır sanayi kuruluşu, 15 yıldır fabrikanın demir döküm bölümünde bulunan bacalardan birinde konaklayan leylek ailesi için yaptıkları ile takdir topluyor. Leylek ailesi, demir dökümü yapılan fabrikanın bacalarından birine 15 yıl önce yuva kurdu. Bacada leylek yuvası kurulduğunu fark eden firma yetkilileri, leyleğin zarar görmemesi için bacanın bulunduğu döküm atölyesinde üretimi durdurarak, üretimi farklı bir üniteye taşıdı. Yerinden memnun olan leylek her yıl havaların ısınması ile bu yuvaya göçüyor. Bu yıl da havaların ısınması ile leylekler yuvalarına döndü. Leyleklerin gelmesi ile ünitedeki üretime, leylekler göçünceye kadar ara verildi.

"Leyleklerin gelişini dört gözle bekliyoruz."

Firmanın genel müdürü Osman Mavuş, leyleklerin gelişini dört gözle beklediklerini belirtip, “Biliyorsunuz leylek kültürümüzde bereketin ve bolluğun sembolüdür. Baharın habercisi ve çok sadık hayvanlar. Gerçekten 4 gözle onların gelmesini bekliyoruz. Bizim döküm fabrikamızda da yaklaşık 15 yıldır, leyleklerimizin ziyaret ettiği bir bacamız var. Bu bacamızı özellikle üretime vermiyoruz. Leylekler zarar görmesin diye. Bütün fabrika bin 200 kişi 4 gözle gelmelerini bekliyor. Bununla ilgili olarak sanayi ve üretimin yanında çevreye saygılı doğayı koruyan bir yaklaşımımız var. Hem işçilerimize hem de idarecilerimize bu şuuru aşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Leylekler de burada 4 gözle beklediğimiz, Rabbimizin yarattığı güzel varlıklardan bir tanesi. Bizim döküm fabrikamız şu anda bölgemizde tek. Çevreye verdiğimiz önemin bir göstergesi. Firmamız bir taraftan memleket ekonomisine hem ithalatı önleyerek hem de ihracat yaparak katkı sağlıyor. Aynı zamanda üretimini dünya standartlarının çok üstünde yapıyor ve çevresini kirletmeden faydalı bir analizle yoluna devam ediyor” dedi.