Leylekler okulun maskotu oldu

Sivas'ta bir okulun çatısını mesken tutan leylekler yaklaşık 40 yıldır okulun maskotu oldular.

Sivas'ta Kardeşler Mahallesinde bulunan Şehit Erdal Çetin İlkokulu leylekleri ile dikkat çekiyor. Mahalle ve okulun simgesi haline gelen leylekler, her yıl yuvalarına gelerek kuluçkaya yatıyor ve havaların soğumasıyla birlikte 3-4 yavruyla sıcak bölgelere göç ediyorlar. Beton binaların arasında mahalle sakinlerine ve öğrencilere doğal yaşamın güzelliğini yaşatan leylekler, öğrencilerin göz bebeği.

“Öğrencilerimiz dört gözle leyleklerin gelmesini bekliyor”

Okulda öğrenim gören öğrencilerin leyleklere olan ilgilerinden bahseden okul müdürü Ömer Doğan Çerçioğlu, “Yaklaşık 40 yıldır okul çatımızı mesken tutan kadim dostlarımız leylekler bu yıl geçen yıla göre 10 gün gecikmelide olsa geldiler, çatıdaki yuvalarına kavuştular. Mart ayıyla birlikte mahalle sakinleri sürekli okulun çatısını gözlemledikleri için leyleklerin bu yılkı geliş günlerini saati ve dakikasıyla bize bildirdiler. Öğrencilerimiz dört gözle bekliyor leyleklerin gelmesini. Leyleklerle ilgili birçok sorular soruyorlar. Bizde bu soruların cevabını vermek için bilmediğimiz bilgileri araştırmak zorunda kalıyorlar. Örneğin leyleklerin kay yumurtası oluğunu soruyorlar, bu kadar uzun yolu nasıl gidip geldiğini soruyorlar, 'denizde mi yoksa karada mı uçuyor' diyorlar. Bizde bunların cevaplarını araştırıp kendilerine sağlıklı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hem mahallemiz için hem öğrencilerimiz için mutluluk kaynağı. Çünkü betonlaşan dünyamızda bir doğal yaşam figürü olan leyleklerin bu kadar binanın arasında gelip okulun çatısına yuva yapmaları. Yavrularını burada yetiştirip güzle birlikte sıcak memleketlere gitmeleri hepimiz içi sevinç kaynağı. Geçmişte devletimizde leyleklerin yuvasını yenilediler. Hatta o günlerde de biz bir okulun çatısındaki leyleklerin yuvasını düşünen bir devletimiz olduğu için de mutlu olmuştuk” dedi.

“40 yıldır okulun çatısındalar”

Öğrencilerin leylekler hakkınca çok fazla şeyi merak ettiğini söyleyen Doğan Çerçioğlu, “Ben bazen çocuklara espri yaparken ‘Öğrencilerle birlikte leylekleri de mezun ettiğimizden bahsediyorum. Öğrenciler bazen leyleklerle alakalı çok ilginç sorular soruyorlar. Her yıl gelen leylek aynımı? Neden bir leylek 25-30 yıl yaşıyorsa öldüğünde yuvaya tekrar onun yavrularımı geliyor? Şeklimde ilginç sorular oluyor. Biz de bildiğimiz kadarıyla söylemeye çalışıyoruz. Ama bizim leylek yuvamız dünyada en uzun yaşayan leyleğin yaşını da geçti. Çünkü bildiğimiz kadarıyla e uzun yaşayan leylek 39 yıl yaşamıştı, bizim yuvamız da yaklaşık 40 yılı buldu. Muhtemelen leyleklerimiz değişmiştir ama önceki leyleklerin çocuklarıdır diye tahmin ediyorum” diye konuştu.