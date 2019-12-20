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Lider Sivasspor, Ankara'ya gitti

Süper Lig’in lideri DG Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara’ya gitti.

Süper Lig'in lideri DG Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.


Süper Lig'in 16. hafta maçında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra ayrılarak karayoluyla Ankara'ya hareket etti.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın Ankara'da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Gençlerbirliği ile Sivasspor, 22 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.



Barış Yardımcı askere gidecek


Diğer yandan vatani görevini yapmak için Kars'a gidecek Sivasspor'un futbolcusu Barış Yardımcı için, Ankara yolculuğu öncesi takım arkadaşları tarafından bir gelenek haline gelen ‘askerleri havaya atma' ritüeli gerçekleştirildi.

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