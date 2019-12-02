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Lider Sivasspor, kupa maçı için İstanbul'a gitti

Ziraat Türkiye Kupası 5.

tur maçında yarın Esenler Erokspor ile karşılaşacak DG Sivasspor İstanbul'a gitti.


Sivasspor bugün öğlen tesislerden ayrılarak, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla, İstanbul'a gitti. Kırmızı-beyazlı ekip İstanbul'da kampa girerek maç saatini bekleyecek. Esenler Erokspor ile Sivasspor arasında Esenler Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da oynanacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.


Sivasspor'un kafilesinde şu sporcular yer alıyor: “Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Fernando Andrade, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare.”

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