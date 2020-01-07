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Lider Sivasspor tam gaz çalışıyor

DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te bulunan bir otelde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde saat 10.30'da başlayan ve 1 saat 30 dakika süren antrenman ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaparak günü tamamladı.


Yiğidolar yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Diğer yandan DG Sivasspor, 11 Ocak Cumartesi günü sabah yapacağı antrenmanın ardından Antalya kampını tamamlayarak Sivas'a dönecek.

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