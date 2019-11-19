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Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi devam ediyor

Süper Lig’in lideri Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in lideri Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar ana bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.


Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Kayserispor ile Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.

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