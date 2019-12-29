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Liderin maçına davullu-zurnalı davet

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Sivasspor-Göztepe maçına vatandaşlar davul ve zurna ile davet edildi.


Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 14.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi renkli görüntüler yaşandı. Kent merkezinin işlek caddelerinde davul ve zurna çalan üç kişilik ekip, vatandaşları maça davet etti. Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde oynayarak eğlendi.


Davul ve zurna eşliğinde vatandaşları Sivasspor maçına davet ettiklerini belirten Fikret Çelik, “Sivasspor'un maçına Yozgat'tan geldik. Sivasımızın halkını maça davet ediyoruz. Bu sene Sivasspor şampiyon olacak. Gümbür gümbür davullar çalınacak bu sene. Davul çalarak vatandaşları maça davet ediyoruz" dedi.


Davul zurna eşliğinde eğlenen vatandaşlar, Sivasspor'a destek verdiklerini belirterek, eğlenceli davetten mutlu olduklarını söylediler.

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