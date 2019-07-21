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Lise arkadaşları yıllar sonra bir araya geldi

Sivas’ın Gürün ilçesinde, 1969 yılında kurulan Gürün Lisesinin ilk öğrencileri yıllar sonra bir araya geldi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde, 1969 yılında kurulan Gürün Lisesinin ilk öğrencileri yıllar sonra bir araya geldi.


Gürün ilçesinde 1969 yılında kurulan Gürün Lisesi'nin ilk öğrencileri, Gürün Lisesi'nin kuruluşunun 50'inci yılı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi. İki gün sürecek olan programın 1. gününde ilk olarak Belediye Kültür Merkezinde bir araya gelen arkadaşlar birbirleri ile yıllardır devam eden hasreti giderdi. Daha sonra Çayboyu Kemal Saraç Parkı'nda Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'nin verdiği yemeğe katılan misafirler Başkan Çiftçi'ye bu güzel misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.


Yıllar sonra Gürün'de bir araya gelen, Gürün Lisesi mezunlarına güzel düşünceleri için teşekkürlerini dile getiren Çiftçi , ”Doğup büyüdüğü, yaşadığı toprakları unutmayan, böylesi güzel bir etkinlikle bir araya gelen birbirinden değerli, Gürün Lisemizin ilk mezunlarına şükranlarımızı sunuyoruz. ”dedi.

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