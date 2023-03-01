Lise eğitimi yarıda kalanları sevindirecek protokol imzalandı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde gerçekleştirilen protokol törenine Sivas Özel Pusula Akşam Lisesi Müdür Yardımcısı Seçil Üngör, SESOB Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sivas Özel Pusula Akşam Lisesi Müdür Yardımcısı Seçil Üngör, esnafların ve çocuklarının Sivas Özel Pusula Akşam Lisesine kayıt yaptırmaları halinde belirlenen ücretten yüzde 20 indirim uygulanacağını ifade etti. Üngör, protokol ile sağlanan indirimden 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin faydalanacağını ifade ederek, indirim kampanyasının 30.09.2024 tarihine kadar geçerli olduğunu dile getirdi.

Başkan Demirgil, esnafların ve çocuklarının eğitimlerini tamamlamaları için gayret gösterdiğini vurgulayarak, “ Bugün gerek kamu kurumları gerekse de özel kurumlarda lise diploması olmayanlar iş imkanı konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Yapmış olduğumuz protokol ile esnaflarımızın ve çocuklarının indirimli olarak lise diploması almasına vesile olmak istiyoruz. Protokolümüzün esnaf teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ile Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi Müdür Yardımcısı Seçil Üngör arasında protokol imzalandı.