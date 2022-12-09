Lise eğitimi yarım kalanlara önemli fırsat

Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi İdarecisi Seçil Üngür, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun'u ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Üngür, “Pusula Akşam Lisesi, çeşitli nedenlerle lise eğitimini tamamlayamamış, okuldan ayrılmak durumunda kalmış veya örgün eğitim hakkını kaybetmiş herkese mezuniyet imkanı sağlayan, Sivas'ta hizmet veren özel okuldur.” dedi.

Esnaflara yüzde 20 indirim

Ziyaret sırasında Seçil Üngür ve Mesut Dursun tarafından okulun imkânlarından yararlanmak isteyen esnaflar için ön görülen yüzde 20'lik indirim protokolü imzalandı. Dursun, eğitime ve öğretimin önemine değinerek Ürgün'e teşekkür etti.

Kimler kayıt yaptırabilir

Ürgün, 18 yaşından büyük veya 18 yaşından küçük olup en az 2 kere sınıf tekrarı yapmış herkesin kayıt yaptırabileceğini ifade edip şunları söyledi. “Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi hizmetinizde; lise eğitiminden tasdikname ile ayrılmış, ortaokuldan sonra liseye hiç başlamamış, açık öğretim lisesinde kayıtlı veya herhangi bir sebeple lise eğitimine devam etmemiş 18 yaşından büyük veya 18 yaşından küçük olup en az 2 kere sınıf tekrarı yapmış herkesin eğitim öğretimlerinin tamamlamasını sağlamayı amaçlıyoruz”