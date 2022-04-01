Lise öğrencileri doyasıya eğlendi

Daha önce planlanan ancak hava muhalefeti dolayısıyla ertelenen program okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Programa; İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal ve Yıldırım Solak ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere Türk kültürünü tanıtmayı hedefleyen program, Şube Müdürü Bekir Dal ve Okul Müdürü Gülşen Karadaş'ın selamlama konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından öğrencilerin katılımı ile demir dövme, modern okçuluk, mas güreşi, halat çekme, çuval yarışı, koca ayak ve matrak oyunu gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda katılımcılara Nogay Çayı ve hedik ikramında bulunuldu. Daha sonra ise öğrencilere kına yakıldı. Öğrenciler şeker ağacından şeker aldıktan sonra ebru çalışması yaptı. Geleneksel Türk müziği eşliğinde resim sergisini gezen öğrenciler etkinlik çerçevesinde boyadıkları yumurtaları tokuşturdu.