Lise öğrencileri kampta bir araya geldi

Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla Sıcak Çermik'te düzenlenen 3 günlük kampta öğrencilere yönelik sohbet programlarının yanı sıra kitap tahlili, maneviyat istasyonu, akıl oyunları, bilgi yarışmaları gibi etkinlikler tertip edildi.

50 lise öğrencisinin katıldığı 3 günlük kampın son gününde İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, öğrencilere "Günümüzde Müslüman Kimliği" konulu sohbet programı gerçekleştirdi.

Kadın Gençlik Koordinatörlüğü vaiz ve Kur'an kursu öğreticilerinin de katıldığı kampta, Şube Müdürü Ziya Soylu da hazır bulundu.