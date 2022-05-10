Lise öğrencileri konser düzenledi

Sivas'ta Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ''Sarısözen Derledi, Gençler Söyledi'' isimli konser gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri Kamer Özdemir, Özcan Kol, Mehmet Güngör; İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Harun Kaya'nın selamlama konuşması ile başlayan konser programında öğrenciler, solo ve koro şeklinde seslendirdikleri türkülerle büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, konser sonrası öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Müzik Öğretmeni Oğuzhan Alpen'e plaket takdim eden Aslan; programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Kamer Özdemir ve Aslan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.