Maç çıkışı kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçı sonrası kalp krizi geçiren kırmızı-beyazlı ekibin taraftarı hayatını kaybetti.

Ligde bugün 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçını takip eden Eren Dolak (31) maç çıkışında bir anda rahatsızlandı. Diğer taraftarların haber vermesiyle statta görevli sağlık ekibi ambulansla olay yerine gelerek Dolak'ı Medicana Sivas Hastanesi'ne getirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dolak'ın kalbi durdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç taraftar 1 saat süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Dolak'ın bekar olduğu öğrenildi. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de hastaneye gelerek bilgi aldı. Ölüm haberini alan kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları da büyük üzüntü yaşadı.

Medicana Sivas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Gürelik, "Sizlere üzücü bir haber vermek mecburiyetindeyim. Bugün oynanan Sivasspor - Göztepe maçının bitiminde stattan ayrılırken 31 yaşındaki genç arkadaşımız fenalaşarak yere yığılmış ve yakındaki bir hekim taraftar tarafından ilk müdahalesi yapılmış daha sonra hastanemizin statta bulunan ambulansıyla hastanemizi nakledildi. Bu sırada müdahalesine devam edildi. Acil servise ulaştığında bir saate yakında uzun çabalara rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Bu üzücü durum nedeniyle sevenlerine, ailesine, Sivasspor taraftarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Taraftar Bekir Daştan ise, "Maçtan sonra arkadaşımız rahatsızlandı. Maç bitmişti. O esnada takımı çağıracaktı. Biri seslendi 'arkadaşımız rahatsızlandı' diye. Merdiven boşluğunun oradaydı. Gittik ki yerde yatıyordu. Sağlık ekiplerini çağırdık. Kalp krizi geçirmiş, hastaneye getirdik. Ama maalesef kurtaramadık. Tüm Sivasspor camiasının başı sağolsun" diye konuştu.