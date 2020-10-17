İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maç öncesi dostluk yemeği

Süper Lig’de bugün oynanacak Kayserispor-Sivasspor maçı öncesi yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu.

Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor-Sivasspor maçı öncesi yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler dostluk yemeğinde bir araya geldi. Samimi bir ortamda dostluk havasında geçen yemekte iki takımın durumu, bugün oynanacak maç ile genel futbol konuları konuşuldu.


Sivasspor yönetimi gösterdiği misafirperverlikten ötürü Kayserispor'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.