İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Madımak olaylarında ölenler 26. yılında anılacak

Sivas’ta 1993 yılında yaşanan Madımak olaylarında hayatını kaybeden 35 kişi için anma etkinliği düzenlenecek.

Sivas'ta 1993 yılında yaşanan Madımak olaylarında hayatını kaybeden 35 kişi için anma etkinliği düzenlenecek. Anma etkinliği nedeniyle emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.


Sivas'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için anma etkilikleri düzenleniyor. Etkinliklere katılmak için Sivas dışından çok sayıda kişi otobüslerle kente gelirken, emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından şehir girişlerinde durdurulan otobüslerdeki yolcuların kimlikleri kontrol edilerek, araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.