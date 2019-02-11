Mahalle sakinlerinden Başkan Aydın'a teşekkür

Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Mehmet Hazman ve mahalle sakinleri Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek Sivas'a yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Ziyarette Konuşan Muhtar Hazman,"5 yıl boyunca Sivas'a ve mahallemize sayısız hizmetler yaptınız. Sizin döneminizde mahallemizin 40 yıllık sorunları çözüldü. Veysel Karani Cami ihtiyaçtı yerini verdiniz camimiz yapıldı. 1 metrekare yağmur suyu hattımız yoktu, 8 kilometre yağmur suyu hattı yapıldı. Yaklaşık 10 dönüm yeşil alan, hanımlar kültür merkezi yapıldı. Başta bu hizmetler olmak üzere Sivas'a yaptığınız hizmetler için teşekkür etmek istedik." dedi.

Başkan Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Her mahallemizde çok sayıda hizmet yaptık. Belki siz sadece size yapılan çalışmaları biliyorsunuz. Yağmur hattı sorunu ciddi sorundu bunlar tamamlandı. Gökçekler caddesinin açılması ayrı bir değer kattı. O caddeyi tapunun arkasından bağlayacaktık onu yapamadık. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız inanıyoruz ki bunu tamamlayarak orayı tünel yoluna bağlayacak. Bizim yaptığımız çalışmaların helali hoş olsun. Bizler iyi hizmetler yapmaya çalıştık. İnşallah bunu da başardık. Cami çalışması da bitmek üzere. Cami de bittikten sonra eski caminin bulunduğu noktadan Alt geçitle hastaneye bağlanılacak bunlar da tamamlandığında mahalleye her yerden ulaşım kolaylaşacak." diye konuştu.