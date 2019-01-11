İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahalleli istedi, sokağa adı verildi

Sivas’ta görevi başında hayatını kaybeden Orhangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız’ın adı mahallelinin isteği doğrultusunda mahallesinde bulunan bir sokağa verildi.

Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden Orhangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız'ın adı mahallelinin isteği doğrultusunda mahallesinde bulunan bir sokağa verildi.


Geçtiğimiz ay, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Orhangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız'ın adı, mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda Sivas Belediye meclisinde alınan oy birliği kararıyla sokağa verilerek ölümsüzleştirildi. Belediye Meclisinin Ocak ayı ikinci toplantısında Orhangazi Mahallesinde Seyit Onbaşı sokaktan başlayan eski adı 43-2 sokak olan ve 43-17. sokakta son bulan kısma Muhtar Mehmet Yıldız sokağı ismi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.