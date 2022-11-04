Mahkeme kararını verdi, Kaz Gölü kurtuldu

Sivas'ta birçok endemik türe ev sahipliği yapan Kaz Gölü, mahkemenin verdiği kararla maden tehdidinden kurtuldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Kaz Gölü, 2019 yılı sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” ilan edilmişti. Aynı zamanda 1. Derece Doğal SİT alanı içerisinde yer alan göl geçtiğimiz yıllarda yakın bir noktasında kurulmak istenen mangan ocağı, bölge sakinlerinin ve çevreye duyarlı vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Maden ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” raporu üzerine maden firması faaliyete geçmek için hazırlık yaparken, Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği , Kavasbaşı, Ütük ve Eymir köyleri muhtarlıkları, maden faaliyetleri ile bölgedeki endemik türlerin yok olacağı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma davası açtı. Bölge İdare Mahkemesi geçtiğimiz aylarda tedbiren yürütmeyi durdurmuştu.

Kaz Gölü'nde mahkeme kararını verdi

Sivas İdare Mahkemesinde devam eden davada karara varıldı. Zara Kavasbaşı, Ütük ve Eymin köylerinin davacı, Sivas Valiliğinin ise davalı olduğu mahkemenin karar duruşmasında bilirkişiler dinlendi. Bilirkişi değerlendirmelerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2021 tarihli yönetim planına göre alanda; 218 bitki türü, 163 kuş türü, 4 adet memeli, 2 adet çift yaşamlı, 5 adet sürüngen ve 20 adet endemik tür bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca bitkisel toprağın çıkartılarak malzeme çıkartılması halinde zaten çok ince bir tabaka olan verimli örtü toprağına zarar verileceği, üzerindeki bitki türleri ve toprak üzerinde yaşayan canlılara zarar vereceği ifade edildi.

Mahkeme yürütmeyi durdurdu, Kaz Gölü kurtuldu

Mahkeme heyeti; “ÇED gerekli değildir” raporu hazırlanırken, Kaz Gölü sulak alanının besleme havza sınırlarının uygun ölçekli bir harita üzerinde çizilip gösterilmediği, yer altı su kaynaklarının etkileşimiyle ilgili herhangi bir veri bulunmadığı, maden sahasında var olan endemik türler hakkında yeterli ve sağlıklı bilgilerde içermeyen bir kısmı, ulusal önemi haiz sulak alan vasfında olan Kaz Gölü'nün koruma bölgesi sınırları içerisinde kaldığı, madencilik faaliyetlerinin Kaz Gölü'nün su seviyesine jeolojik yönden yapacağı muhtemel etkiler gerekçeleri ile “ÇED gerekli değildir” raporunun hukuka uygun bulunmadığına karar verdi. Açıklanan bu kararla Kaz Gölü çevresindeki maden faaliyeti resmen durdurulmuş oldu. Ancak mahkeme davalı Sivas Valiliğine Danıştay'a temyiz yolunu açık tuttu.

Nesli tükenmekte olan türlere ev sahipliği yapıyor

Kaz Gölü sahip olduğu canlı popülasyonu, barındırdığı endemik bitki türleri ve ev sahipliği yaptığı nesli tükenmekte olan kuş türleri ile dikkat çekiyor. Göl, dünyada son kalan 40 turna ailesinden 3'üne ve nesli tükenmekte olduğu düşünülen küçük beyaz akbabalara ev sahipliği yapıyor. Göl sahasında ayrıca; 218 bitki türü, 163 kuş türü, 4 adet memeli, 2 adet çift yaşamlı, 5 adet sürüngen ve 20 adet endemik tür hayat sürüyor.