Mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, İlçe Özel İdaresinin operasyonuyla kurtarıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle 190 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapatıldı. Sivas'ın Gürün ilçesi Koyunlu mevkiinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.