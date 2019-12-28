Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı

Yardımlarına karayolları ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, devre arası kampı için otobüsle Antalya'ya giden, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor futbolcularını taşıyan otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle Konya-Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Kafile, Karayolları ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan ekip Karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtulup, zincir takarak yollarına devam etti. Futbolcular bu anları cep telefonları ile kaydetti.