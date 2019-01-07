Mahsur kalan hasta için kurtarma operasyonu

Sivas'ta şehir merkezine bağlı Şahbey köyünde kardan dolayı yollar kapalı olduğu için hastaneye gidemeyen hastanın idmanına il özel idaresi ve 112 ekipleri yetişti.

Sivas'ta Merkez'e bağlı Şahbey köyü yolu, kar ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Sabah saatlerinde rahatsızlandığı için hastane gitmek isteyen 65 yaşındaki hasta, yollar kapalı olduğu için evinde mahsur kaldı. Hastanın idmanına Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ve 112 ekipleri yetişti. Karla mücadele ekipleri tarafından kapanan yol araç ulaşımına açılırken ambulans karla mücadele ekiplerini takip etti. Güzergahta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulması kurtarma ekiplerinin operasyonunu zorlaştırdı. Sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hasta daha Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasta yakınları olaya hızlı bir şekilde müdahale eden sağlık ekipleri ile Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederek, “Devletimizden Allah razı olsun. Greyderler yolu açtı ve ambulans köyümüze ulaştı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Zor günlerimizde her zaman yanımızdalar. Bizde devletimizin yanındayız. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun” dedi.