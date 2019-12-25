Sivas'ın Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına iş makinesi yetişti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gürün ilçesi Kaledere köyü güzergahında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan okul servisi, yoğun kar ve tipiye nedeniyle yolda mahsur kaldı. Servis şoförü, Gürün İlçe özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine varan ekipler, iş makinesi ile karda mahsur kalan okul servisini kurtarmayı başardı. Servis içerisinde bulanan 6 öğrenci ailelerine teslim edildi. Öte yandan ilçede kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken 60 köy ile ulaşım kesildi. Tipinin etkisi ile araç ulaşımına kapanan Kayseri - Malatya karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.