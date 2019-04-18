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Makamda halk günü

Sivas Valisi Salih Ayhan, kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları randevu usulü ile makamında ağırlıyor.


Har hafta Salı ve Perşembe günlerini halk günü olarak değerlendirdiğini belirten Vali Ayhan, “Sivaslı hemşerilerimize her zaman elimizi uzatacağız. Elimizden gelen gayreti gösterip, yardımcı olacağız. Konuları ne denli zor olursa olsun bazen basit bir konu zor çözülürken, bazen de karmaşık bir problem basit çözülebiliyor. Mülki idare amiri olarak burada bizimle görüşmek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için buradayız. Bu makamlar gelip geçicidir. Bir dua alabilmek, gülen bir yüz görmek, sorunları çözmek, sorunları çözemesek de yanlarında olduğumuzu gösterebilmek bizleri mutlu ediyor. Manevi ruha hâkim olamazsak, halkımıza el uzatıp yüzünü güldüremezsek, Hakkın huzuruna da nail olamayız” dedi.

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