Makedonya'da şifa bulamadı Sivas'ta sağlığına kavuştu

Makedonya'da tedavi olmak istemeyen 50 yaşındaki Makedon hasta çareyi Sivas'ta buldu.

Makedonya'da göğüs ağrısı ve tansiyon yüksekliği şikayeti ile gittiği bir hastanede kalp hastası olduğu söylenen 50 yaşındaki Mutush Fısnık hastalığını araştırmaya başladı. Fısnık, Sivas'ta ticari ilişkileri olan Hüseyin Kaptan ile iletişime geçerek Türkiye'de tedavi olmak istediğini iletti. Kaptan'ın tavsiyesi üzerine zaman kaybetmeden Sivas programını yaparak Makedonya'da ki sonuçları ile Medicana Sivas Hastanesi'ne gelen Mutush Fısnık'a kan tetkikleri, usg, ekg, eko ve efor tetkikleri yapıldı. Yapılan tetkiklerin bir bölümün de sonuçların sıkıntılı olması nedeni ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu hastaya kalp anjiyosu yapmayı önerdi. Bir süre sonra ameliyat olan Fısnık, Sivas'ta sağlığına kavuştu.

Erdoğu, “Hastamız yol yürürken yaşadığı göğüs ağrısı ve tansiyon şikayetleri ile bize başvurdu. İlk tetkikleri yaptıktan sonra hastamızın anjio olması gerektiğini hastamız ile paylaştık. Koldan yapılan anjio yöntemi ile hastamızın kalp damarlarını görüntüledik. Anjio sonrasın da hastamıza herhangi bir stent uygulama gereği duymadık. Görüntülememizi tamamladıktan sonra Kronik İskemik Kalp Hastalığı ve Kardiyak Aritmi tanımızı koyarak anjiomuzu sonlandırdık. Hastamızı bir gün misafir ederek ertesi gün ülkesine yolcu ediyoruz. Kalp hastalıklarında erken teşhis oldukça önemli hastamız kendini ihmal etmeyerek hastalığını takip etmiş. Böylelikle birçok riskli durumun önüne geçmiş olacak. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Makedon hasta Mutush Fısnık ise “Makedonya'da ilk muayenemden sonra araştırmaya başladık ticaret ortağımız Hüseyin Bey'den fikir aldım. Kendisi Medicana Sivas Hastanesi'ne beni davet etti. Zaman kaybetmeden geldim. Hastanede hekimimiz ve tüm personel oldukça güler yüzle bizi karşıları. Yapılan tetkiklerden sonra anjio olmamız gerektiğini ilettiler. Rahat bir süreç ile anjiom gerçekleşti. Hekimimiz ilaçlarımızı düzenledi. Kendimi daha rahat hissediyorum yüksek kalite standartlarında hizmet almama vesile olan Hüseyin Bey'e ve tüm Medicana Sivas Hastanesi'ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.