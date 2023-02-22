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Malatya'da depremden kurtuldu, Sivas'ta kalbine yenildi

Malatya’da depremden kurtularak Sivas’ta KYK Yurduna yerleştirilen Mustafa Yavsancan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Malatya'da depremden kurtularak Sivas'ta KYK Yurduna yerleştirilen Mustafa Yavsancan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisinin yaşandığı Malatya'da, depremden kurtularak Malatya'yı terk etmek zorunda kalan Mustafa Yavsancan (65) isimli depremzede Sivas'ta KYK yurduna yerleştirilmişti. Yavsancan ikamet ettiği yurtta bugün kalp krizi geçirdi. Kalbi duran depremzede burada sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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