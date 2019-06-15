Mamadou Samassa sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Mamadou Samassa, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Fransız futbolcu Samassa, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.