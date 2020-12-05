Manavda çalıştığını söylemesi cezaya engel olmadı

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan Afgan uyruklu şahsın, manavda çalıştığını söylemesi cezayı önleyemedi.

Sivas'ta polis sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini gün boyu sürdürdü. Kısıtlama kapsamında manavların saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam etmelerine izin verilmişti. Muhammed Mirza isimli Afgan uyruklu şahıs Yenişehir Mahallesi Kemal İbni Humam Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Şahıs, manavda çalıştığını ve işe gitmek için evinden çıktığını söyledi. SGK kontrolü yapıldığında Afgan uyruklu şahsın bahsettiği manavda çalışmadığı anlaşıldı. Sigortasız çalıştığını söylese de 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı.