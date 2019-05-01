Manavı televizyon stüdyosuna taşıdılar

Sivas merkezli olarak uydu üzerinden yayın yapan Vizyon 58 isimli televizyon kanalında, ana haber bülteni spikeri Kuzey Sait Karabacak, artan meyve ve sebze fiyatları ile ilgili hazırladığı haberinde izleyicilerin dikkatini çekmek için stüdyoyu adeta manava dönüştürdü. Ana haber bülteninde; Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve hal esnafını Ferhat Çobanoğlu'nu konuk eden Karabacak, üzerinde fiyat etiketleri bulunan meyve ve sebze kasalarını da stüdyoda hazır bulundurdu.

Haber bülteninde geçtiğimiz yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar kıyaslanarak, artışın nedenleri tartışıldı. İlginç haber bülteninde konuşan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Üretim maliyetleri düşmediği sürece bu fiyatlar yükselecek. Biliyorsunuz çiftçilerimize girdi fiyatlarının pahalı olması. Bunlar kimyevi gübresi, ilacı, tohumu ve mazotu çiftçilerin en büyük girdilerindendir. Girdi fiyatları pahalı olunca fiyatlar otomatik olarak düşmüyor. Geçen sene 70 liraya aldığını gübrenin bu yılki fiyatı 130 -140 lira" dedi.