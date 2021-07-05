Mantar toplamaya çıktı, yılanların dansını görüntüledi

Sivas'tın Doğanşar ilçesinde araziye mantar toplamaya çıkan bir kişi yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerası ile görüntüledi

Yılanlar hava sıcaklıklarının artması ile ülkenin dört bir yanında sıklıkla görülmeye başlandı. Sivas'ın Doğanşar ilçesinde Zeki Yumuşak mantar toplamaya gittiği sırada şaşırtıcı bir olay ile karşılaştı. Yumuşak, Allacam mevkiinde arazide mantar aradığı sırada yılanların çiftleşme dansı yaptıklarını fark etti. Yumuşak ilk defa karşılaştığı bu duruma şaşırarak hemen o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde yılanların bir birine dolandığı görüldü. Yılanlar bir süre daha dans ettikten sonra gözden kayboldu.