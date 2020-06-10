Mantar toplamaya gitti ayı sürüsü ile karşılaştı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ormanda mantar toplamaya çıkan kişi ayı sürüsü ile karşılaştı.

Doğanşar ilçesinde İlker İnci isimli vatandaş geçtiğimiz gün mantar toplamak için arkadaşı ile birlikte ormanlık alana gitti. İnci, mantar ararken çalılıkların arasında ki hışırtıyı fark ederek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Üç boz ayı ile karşılaşan iki arkadaş ilk önce ne yapacaklarını şaşırdı. Ayıların kendilerinden kaçtığını fark edince ise bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldılar. Görüntülerde üç boz ayının kaçarak ormanın içerisinde izlerini kaybettirdikleri görülüyor.