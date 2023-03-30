Mart kapıdan baktırmasa da kazma kürek yaktırdı

Sivas'ta Mart sonunda-10 dereceye düşen hava sıcaklığı hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da 15 derece birden düştü. Bir hafta öncesine kadar dolaplara kaldırılan kışlıklar yeniden çıkartıldı. Sivas'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceye kadar geriledi. Gün içerisinde ise sıcaklık sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

“Yazı beklerken Kış geldi”

Musa Ölmez, Yaz mevsimini beklerken Kışın geldiğini belirterek, “Havalar baya bir soğudu. Biz yazı beklerken tekrar kış geldi yeniden. Sivas'ın doğasında vardır soğuk olması. Biz havaların sıfırın altında 9-10 sıcaklıklarına düşeceğini hiç tahin etmedik. Yazı beklerken kış geldi, nasibimizde bu varmış. Yaz geliyor diye seviniyorduk ama tekrar montları giydik” diye konuştu.

“İklimler değişse de tamamen yok olmuş değil”

Şerafettin Yılmaz, eski zamanlarda çetin geçen kışlardan bahsederek, “Eski hesap, yaşlı insanlar böylesi mevsimleri bilir. Eski mevsimler zaman zaman kendilerini tekrar gösteriyor. İklimler değişse de tamamen yok olmuş değil. Bu yaşandığımız doğa olayı da eski mevsimlerin tekrarlamış hali. Şuan hava sıfırın altında, rüzgâr olduğu için yakıcı bir soğuk var. Bu bir doğa olayı sıcaklara alışmıştık ama havalar soğudu, biz bir şey yapamayız” dedi.