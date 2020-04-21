Maske gönüllülerine Kaymakam'dan pasta ikramı

Sivas'ın Gürün İlçesi Kaymakamı Kadir Algın, gönüllü olarak günde bin 500 adet maska üreden ev hanımlarını ziyaret edip, pasta ikram etti.

Sivas'ın Gürün İlçesinde öğreticiler ve gönüllü ev hanımları maske üretimini sürdürüyor. Günde ortalama bin 500 adet maske üretilirken bu maskeler sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlara ücret olarak dağıtılıyor. Gürün Kaymakamı Kadir Algın, maskelerin üretildiği İlçe Halk Eğitim müdürlüğünü ziyaret ederek burada gönüllü çalışan öğreticiler ve ev hanımlarına teşekkür etti. Algın, gönüllülere pasta ikramında bulundu. Algın yaptığı açıklamada, "Ürettiğimiz maskeleri muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Bu süreçte emeği geçenlere ve özellikle gönüllü üretim yapan annelerimize, kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.