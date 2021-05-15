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Max Gradel 11. golünü kaydetti

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Max Gradel, Kasımpaşa karşısında attığı golle bu sezonki 11.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Max Gradel, Kasımpaşa karşısında attığı golle bu sezonki 11. gol sevincini yaşadı.


Süper Lig'in 42. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel mücadelede 1 gol kaydetti. Maçın 69. dakikasında sahneye çıkan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. Fildişi Sahilli futbolcu böylece bu sezonki 11. gol sevincini yaşamış oldu. Başarılı futbolcunun 12 de asisti bulunuyor.

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