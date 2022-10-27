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Max Gradel 4. golünü CFR Cluj'a attı

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Max Gradel, CFR Cluj ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkarttı.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Max Gradel, CFR Cluj ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarttı.


UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de futbolcu Max Gradel'den geldi. Maçın 64. dakikasında Gradel, topu ağlara gönderdi. Gradel attığı gollerin ardından arkadaşları ile sevinç yaşadı.


Fildişi Sahilli 34 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4 yaptı. Gradel 4 golün 2'sini Spor Toto Süper Lig'de attı.

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