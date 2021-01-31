Max Gradel ligdeki 6. golünü attı

DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Max Gradel, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon altıncı kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel, takımının tek golünü kaydetti. Müsabakanın 90. dakikasında Gradel, penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Başarılı futbolcu, böylece bu sezonki altıncı golünü kaydetti.