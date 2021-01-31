Max Gradel ligdeki 6. golünü attı

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Max Gradel, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon altıncı kez rakip fileleri havalandırdı.
DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Max Gradel, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon altıncı kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel, takımının tek golünü kaydetti. Müsabakanın 90. dakikasında Gradel, penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Başarılı futbolcu, böylece bu sezonki altıncı golünü kaydetti.