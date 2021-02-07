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Max Gradel ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarttı

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Max Gradel, Ankaragücü maçında attığı golle bu sezon 7.

DG Sivasspor'un başarılı futbolcusu Max Gradel, Ankaragücü maçında attığı golle bu sezon 7. kez ağları sarstı.


Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Sivasspor'da tecrübeli futbolcu Max Gradel, müsabakanın 11. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 7. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Gradel, golden sonra büyük sevinç yaşadı.


32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 23 maçta görev aldı. 5 kez asist yapan Gradel, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Deneyimli oyuncu ayrıca bin 980 dakika oyunda kaldı.

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