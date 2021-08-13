DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Max Gradel, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı sporcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.