İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Max Gradel, Sivasspor'da 2. golünü attı

DG Sivasspor’un Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'in 10. haftasında evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel, attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon da ikinci kez ağları sarstı. Maça 11'de başlayan 33 yaşındaki oyuncu, 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında topu ağlarla buluşturdu. Gradel, böylece bu sezon ikinci kez takımı adına skor üretti.


Gradel ayrıca bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. 1 kez asist yapan Gradel, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı. İlk 11'de 10 kez görev alan Gradel, 829 dakika sahada kaldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.