İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meclis üyesinden Yunan vekile Tokat gibi cevap

Sivas İl Genel Meclisi üyesi Faruk Gülhan’ın meclis toplantısında, Türk Bayrağını Yırtan Yunan Milletvekilini hedef alan konuşması ilgi odağı oldu.

Sivas İl Genel Meclisi üyesi Faruk Gülhan'ın meclis toplantısında, Türk Bayrağını Yırtan Yunan Milletvekilini hedef alan konuşması ilgi odağı oldu.


Sivas İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan oturumlarda bir çok gündem maddesi masaya yatırıldı. Toplantı da İdlib'te şehit olan askerlere ve Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde ki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dilendi. Toplantılara, Yıldızeli İl Genel Meclis Üyesi Faruk Gülhan'ın, Türk Bayrağını Yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'a gösterdiği tepki damga vurdu. Gülhan'ın, Yunan vekili hedef alan konuşmaları sosyal medyada vatandaşlar tarafından defalarca paylaşıldı.


Gülhan konuşmasında, "Parlamento da seçilenlerin görevinin hizmet etmektir. Bir başkasının manevi değerlerine saldırmanın kitleleri kutuplaştırarak ırkçı yaklaşımlarla kötülüğe sürüklemek değildir. Bir ülkenin bayrağına saldırı yapmak kendi bayrağının kıymetini bilmeyenler içindir. Bayrağını canını sevecek kadar seven bir milletin bayrağına saldırı yapan ırkçı haddini bilmez kanı bozuk olan bu hadsize, Sivas parlemontosu kürsüsünden cevap vermek için söz almış bulunmaktayım. Sivas'tan sesleniyorum ey Loannis Lagos, ecdadı belirsiz, dinsiz deyyus kürsüde baya horozsun horoz bir daha tarih yazdırma bize" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.