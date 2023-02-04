Mecnun Otyakmaz: “Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı”

Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Uzun zamandır da taraftarımızın önünde kazanamamıştık” dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, “Gerçekten bu soğuk havada bizim için çok sıcak bir galibiyet oldu. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Uzun zamandır da taraftarımızın önünde kazanamamıştık. Beşiktaş galibiyetiyle hem taraftarımızı mutlu ettik hem de ligde biraz daha iyi konuma geldik. İlerisi için daha da ümitlendik” diye konuştu.

“Hoş şeyler olmuyor”

Son günlerde bazı spor kulüplerinin yaptığı açıklamalar ile ilgili yöneltilen soruya da Otyakmaz, “Benim burada söyleyeceğim hiçbir şey, hiçbir sorunu çözmeyecek. Biz de sık sık hem federasyonla hem de Kulüpler Birliği ile bir araya geliyoruz. Yine önümüzdeki hafta bir toplantımız var. Bu top toplantılarda konuşulur ama tabii hoş şeyler olmuyor. Hiçbirimiz bu yaşananlardan mutlu değiliz” diye cevapladı..

“Maalesef çok fazla sakat var”

Takımda çok fazla sakat oyuncunun olduğunu söyleyen Otyakmaz, “Maalesef sakatlıklar çok fazla olmaya başladı. Darbeye bağlı sakatlıklar da var. Kas sakatlıkları da var. Hem Yatabare sakatlandı hem şimdi Jordy Caicedo'yo sakatlandı. Bu bizi biraz takım kurmakta bizi zorluyor. Yeni transferlerin katkısıyla daha geniş bir kadromuz olacak. İnşallah sakatlardan etkilenmeyeceğiz. Yeni transferlerin uyum sağlaması bugün de birinin gol atması, bizi çok mutlu etti. Jordy Caicedo ile henüz bir bilgi almadım. Durumu yarın belli olur. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Çünkü Yatabare 3-4 hafta yok. Leke James de daha henüz hazır değil. Yani üç santrforun sakat olması bizi biraz zorlayacak gibi” ifadelerini kullandı.

“Transfer yapmayacağız”

Bir basın mensubunun, “Takıma transfer yapmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna Otyakmaz, “Yok yeterli sayıda oyuncumuz var. Sakatlarımız geri döndüğü takdirde çok da yığılma olacak. 16 da yabancımız var. Dolayısıyla transfer yapmayacağız” yanıtını verdi.