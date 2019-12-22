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Mecnun Otyakmaz: ?Pato haberleri do?ru de?il?

DG Sivasspor Kul?b? Ba?kan? Mecnun Otyakmaz, Brezilyal? golc? Pato’nun transfer edilece?i ile ilgili ??kan haberleri yalanlayarak, ?Sosyal ve g?rsel medyada bize yaz?lan Pato haberleri do?ru de?il.

DG Sivasspor Kul?b? Ba?kan? Mecnun Otyakmaz, Brezilyal? golc? Pato'nun transfer edilece?i ile ilgili ??kan haberleri yalanlayarak, ?Sosyal ve g?rsel medyada bize yaz?lan Pato haberleri do?ru de?il. Pato'nun maliyetini T?rkiye'de kar??layacak kul?p yok. G?ld?rmeyin beni? dedi.


Sivasspor Kul?b? Ba?kan? Mecnun Otyakmaz, Gen?lerbirli?i ile 2-2 berabere kald?klar? ma??n ard?ndan a??klamalarda bulundu. Otyakmaz, son dakikada al?nan 1 puan?n kendilerini ?ok mutlu etti?ini belirterek, ??deal kadromuzdan eksik oyuncularla ??kt???m?z zorlu Gen?lerbirli?i deplasman?ndan son dakikada buldu?umuz golle 1 puan almam?z bizleri memnun etti. Sivas bug?n burada hem b?rokrasi hem de taraftar olarak ?st d?zeyde buradayd?. Hem?ehrilerimizi buradan ?zg?n g?ndermedi?imiz i?in mutluyuz. Dolu trib?nler ?n?nde tak?m?m?z ?ok daha iyi oynuyor. ?lk yar?n?n son m?sabakas? olan G?ztepe ma??nda yine trib?nlerimizi dolu g?rmek istiyoruz? dedi.



?G?ld?rmeyin beni?


Otyakmaz, son olarak Brezilyal? golc? Alexandre Pato ile ilgili y?neltilen soruya, ?Sosyal ve g?rsel medyada bize yaz?lan Pato haberleri do?ru de?il. Pato'nun maliyetini T?rkiye'de kar??layacak kul?p yok. G?ld?rmeyin beni? cevab?n? verdi.

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