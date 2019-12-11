Mecnun Otyakmaz: “Transferlere sıcak bakmıyoruz”

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a gelen tekliflere sıcak bakmadıklarını söyleyerek, “Yaklaşan ara transfer döneminde hiç bir oyuncumuzun transferine sıcak bakmadığımızı kamuoyunun dikkatine sunar, bu konudaki olası yayınların art niyetli olacağını şimdiden deklare ederiz” dedi.

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, taraftarları hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçına davet ederek, “Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ile oynadığımız son iki deplasman maçında taraftarlarımızın kendilerine ayrılan tribünü doldurarak, bir bütün halinde takımımıza vermiş oldukları destekten dolayı tüm Yiğidoları kutluyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu hafta sonu evimizde oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasına olan yoğun ilgi ayrıca bizleri memnun etmekte ve takımımızın motivasyonuna önemli bir katkı sağlamaktadır. Büyük başarılar ancak; birlik-beraberlik ve kenetlenmeyle mümkündür. Bu coşku devam ettiği müddetçe işimizin daha kolay olacağı aşikardır” dedi.

“Beşiktaş ile anlaşma sağlanamamıştı”

Başkan Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü'nden transfer teklifi yapıldığını ancak anlaşma sağlanamadığını söyleyerek, “Beşiktaş Kulübü, bugün yaptığı basın açıklaması ile oyuncularımız Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında bazı medya kuruluşlarında yer alan spekülatif haberlere en güzel cevabı vermiştir. Maalesef ülkemizde bazı futbol kulüpleri, sporcuyu gerçekten transfer etme niyetinde olmasa bile, özellikle rakiplerinin futbolcularına zamansız ve yasal olmayan bir şekilde transfer teklifi yaparak olası bir performans düşüklüğünden faydalanma gayreti içine girmektedirler. Beşiktaş Kulübü hiçbir zaman böyle bir yolu tercih etmeyip, bu oyuna alet olmamıştır. Kulübümüz hiçbir zaman kendilerinden bu anlamda bir zarar görmemiştir. Ayrıca sezon başında futbolcumuz Emre Kılınç için dönemin Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı tarafından centilmence transfer teklifi yapıldığını ve anlaşma sağlanamadığını da hatırlatmak isteriz. Bu vesile ile yaklaşan ara transfer döneminde hiç bir oyuncumuzun transferine sıcak bakmadığımızı kamuoyunun dikkatine sunar, bu konudaki olası yayınların art niyetli olacağını şimdiden deklare ederiz” ifadesini kullandı.

“Palabıyık'ın talihsiz kararlar vermeyeceğini umuyoruz”

Otyakmaz, Fenerbahçe maçına atanan hakem Ali Palabıyık hakkında ise şunları söyledi:

“Ali Palabıyık, Süper Lig'de görev almaya başladığından itibaren zaman zaman talihsiz yönettiği maçlar olmasına rağmen, bizim genel anlamda beğendiğimiz genç bir hakemimizdir. Ali Palabıyık, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbul takımı olan Galatasaray maçımızı yönetmiş olmasına rağmen bu hafta da yine bir İstanbul ekibi olan Fenerbahçe maçına atanmıştır! Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak Hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray maçında futbolcumuz Isaac Cofie'yi haksız bir şekilde kırmızı kartla cezalandırmasını ve takımı 10 kişi bırakmasını bir iş kazası olarak görüyor ve Fenerbahçe maçında talihsiz kararlar vermeyeceğini umarak kendisine başarılar diliyoruz.”

“5 bin bilet bir an önce satılmalı”

Otyakmaz son olarak, Sivasspor-Fenerbahçe maçında kalan 5 bin biletin satılmasını isteyerek, “Demir Grup Sivasspor'un sahadan galibiyetiyle ayrılması, hiç kuşkusuz her zaman olduğu gibi taraftarımızın desteğiyle olacaktır. Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmemiz için önümüzdeki Fenerbahçe maçında kapalı gişe oynayıp, kalan 5 bin biletin de biran önce satılmasını ve oluşturacakları atmosferle Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun zor bir deplasman olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.