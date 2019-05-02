Mecnun Otyakmaz: “VAR protokolü rayından çıktı”

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başakşehir karşısında gelip yükselişe geçmek istediklerini belirterek, “Medipol Başakşehir maçı bizim için de çok önemli bir mücadele. Ligin alt sırasıyla her ne kadar 6 puanlık bir fark söz konusu olsa da, bizim bir an önce 3 puanı alıp, artık üst sıralara doğru tırmanmamız gerekiyor. Başakşehir'in iyi bir yönetimi ve iyi futbolcuları var. Şampiyonluğa oynuyorlar. Bizim takımımız da iyi bir takım. Son haftalarda biraz kötü gitmemize rağmen iç sahada tehlikeli bir takımız. Takımımız ilk yarıda İstanbul'daki maçta Başakşehir'i yenmeyi başarmıştı. İnşallah tarih yeniden tekerrür eder ve 3 puanı alarak önümüzdeki haftalarda üst sıralara tırmanırız" dedi.

“VAR protokolü rayından çıktı”

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili düşüncelerini paylaşan Otyakmaz, "İlk yarı itibari ile VAR sistemi asılında iyi gidiyordu. Ancak biz yöneticilerin yapmış olduğu beyanatlar biraz işin şirazesinden kaymasına sebebiyet verdi ve VAR protokolü rayından çıktı. Şimdi hakemler birçok pozisyona gitmemeye başladı. Dolayısı ile bazı sorunlar yaşandı. Beşiktaş ile oynadığımız bizim maçta da sonu golle biten bir ofsaytın atlandığını hep birlikte gördük" diye konuştu.