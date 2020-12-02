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Mecnun Otyakmaz: "Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız"

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum.

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz" dedi.


Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal ile oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu. Otyakmaz, Villarreal maçının zor geçeceğini söyleyerek, takımda eksik futbolcuların bulunduğunu belirtti. Başkan Otyakmaz, "UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başladık. Her ne kadar ilk maçımızda 5-3 gibi bir mağlubiyet almış olsak da deplasmanda 3 gol atmamız bizim burada iyi işler yapabileceğimizin göstergesi. Fakat Covid pozitiflerin etkisiyle eksik çıktığımız ve öne geçtiğimiz karşılaşmada maalesef kırmızı kart bütün oyun düzenimizi bozarak en önemli rakibimize karşı geri düşmemize, onlara avantaj sağlamasına sebep oldu. İki Karabağ karşılaşması da bizi olayın içinde diri olarak tuttu. Şimdi son iki önemli karşılaşmaya geldik. Hem 5-3'ün rövanşında Villarreal ile karşılaşacağız ve diğer maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e gideceğiz. Bu karşılaşma bizim için çok önemli ama çok fazla sayıda Covid pozitifimiz olduğu bir döneme denk geldi. Bakalım, elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Birkaç tane de geri dönen arkadaşımız var, tedavileri biten ama formsuzluk durumları da söz konusu. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"Maça çok dar kapsamlı bir kadro ile çıkacağız"


Takımda çok sayıda korona vakası çıktığını söyleyen Otyakmaz, "Göztepe karşılaşmasında ilk 70 dakika gole kadar gayet iyi oynamıştık fakat yorgunluğu da gözlemlediğimi söylemek istiyorum. Zor bir maç olacak ve çünkü dar kadro ile fazla kovid pozitiflerle mücadele ediyoruz. İlk 11 oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Maça çok dar kapsamlı bir kadro ile çıkacağız. Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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