Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Sivas'ta

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları İstanbul, Ankara ve Bursa'dan sonra 9. kampüsü ile Sivas'ta.

Medicana kalitesiyle ‘Yenilikçi Eğitim Ekosistemi'ni, ‘Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı'nı ve Modern Müfredatı referans alan MBA Okulları Sivas'ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Medicana Eğitim Grubunun 9. kampüsü olacak olan MBA Okulları Sivas Kampüsünün tanıtımı vesilesi ile bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu ve Medicana Eğitim Grubu üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yeni eğitim-öğretim dönemine dair bilgiler paylaşıldı.

“Yenilikçi bakış açısıyla eğitimi yeniden tanımlıyoruz”

Medicana Grubunun vizyonu ile örtüşen adımları iddialı bir stratejiyle atarak büyümeye devam edeceklerini belirten Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı, “Sivas'ta 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla öğrencilerimiz, eğitimci kadromuz ve aileler ile birlikte eğitimde kaliteye, sağlığa ve yenilikçi düşünmeye odaklanacağız. Akademik Müfredattan Global Müfredat ve Süper Müfredata, yüz yüze eğitimden hibrit deneyime, öznel iyi oluş odağından multidisipliner gelişime kadar iddialı ve yenilikçi bir bakış açısıyla eğitimi yeniden tanımlıyoruz. Yenilikçi Eğitim Ekosistemimizde yer alan herkes için başarı tasarımı vurgusu yaparak eğitimin yüzyıllardır beklediği yenilenme ivmesi olacağız. ‘Okul değil, eğitimi konuşan' bir bakış açısıyla niteliği ön planda tutarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

“Eğitim alanında da hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz”

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu, Medicana Eğitim Grubu MBA Okullarının Sivas'a hizmet verecek olmaktan heyecan duyduğunu belirtip, “Biliyorsunuz Medicana Sağlık Grubu 2015 yılında Sivas'a yani Anadolu'nun kalbine yatırımını yaparak Sivas ve bölgesine hizmet vermeye başladı. Her geçen gün hizmet kalitesini ve teknolojik cihaz parkurunu genişleterek hizmetlerimize devam ediyoruz. Medicana Sağlık Grubu olarak MBA Okulları çatısı altında eğitim alanında da Sivas'a hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.