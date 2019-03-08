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Medicana Sivas Hastanesi doktorları kadınlara sağlıklı yaşamı anlattı

Medicana Sivas Hastanesi doktorları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cem Vakfı Sivas Şubesi’nde düzenlenen seminerde kadınlar ile bir araya geldi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cem Vakfı Sivas Şubesi'nde düzenlenen seminerde kadınlar ile bir araya geldi.


Cem Vakfı Sivas Şubesi Konferans salonunda düzenlenen seminere Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Atabey konuşmacı olarak katıldı. Seminerde katılımcılara kadın sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi.


Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş,"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili Medicana Hastanemiz ile yaptığımız diyaloglar sonucu bir program hazırladık. Bu programda Kadınlar Gününü değerli hocalarımızın sunumlarıyla anlamlı bir şekilde sonlandıracağız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadına şiddetin son bulduğu, kadınların ötekileştirilmediği, eşit muameleye tabi tutulduğu nice mutlu yarınlar diliyorum." dedi.

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