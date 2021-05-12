Medicana Sivas Hastanesi Dünya Hemşireler Gününde personellerini unutmadı

Pandeminin başından günümüze kadar zorlu şartlarda öz verili çalışmalarını sürdüren hemşirelerin bu özel günü kutlanarak hediyeler verildi. Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, hemşirelik mesleği tarih boyunca hiçbir dönemde kolay olmadığını belirterek, “Belki yaşamımız boyunca bir kez karşılaşacağımız belki de hayatımızdan hiç çıkmayacak bu pandemi sürecinde, emeğini hiçbir zaman esirgemeden özveriyle Hemşirelik mesleğini yerine getiren tüm kardeşlerimin Hemşirelik Haftasını kutluyorum” dedi.

“Yoğun bakım fotoğrafı hemşireliğin özeti oldu”

Bütün servisleri, ameliyathaneyi ve yoğun bakım ünitelerini ziyaret ederek tebriklerini ileten Demiray, “Arkadaşlarımız böyle bir dönemde bile umutlarını kaybetmeden sevgi ve şefkatle işlerine sarılıyorlar. Bina turumuz sırasında öyle bir an yaşadık ki hemşirelik mesleğinin özeti oldu. Bütün hemşirelerimiz ile yüz yüze görüşürken pandemi yoğun bakım ünitesinde ki hemşiremiz Zehra Çalışkan izole alanda camların arkasında Covid-19 ile mücadele ederken fotoğraf karesine mutluğu ve enerjisi ile katıldı. Fotoğrafın ardından kendi hayatının riskli olduğu pandemi bölümünde hastasını hayata tutundurmaya devam etti. Bütün Zehra hemşirelerin günü kutlu olsun. İyi ki varlar” dedi.